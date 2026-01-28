Agentes federais envolvidos na morte de manifestante em Minneapolis são suspensos, diz jornal norte-americano

Vítima protestava pela morte de Renee Good, também morta pelo ICE. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Os agentes federais de imigração envolvidos na morte de manifestante em Minneapolis, nos Estados Unidos, foram suspensos de suas funções nesta quarta-feira (28). Alex Jeffrey Pretti, 37 anos, foi morto a tiros no sábado (24)

A informação foi divulgada por diversos veículos de comunicação norte-americanos. O New York Times não especificou o número de agentes sancionados pela morte de Pretti, que recebeu vários disparos depois de ser imobilizado no chão por vários agentes federais.

Pretti, contaram os parentes, era um entusiasta de atividades ao ar livre que gostava de se aventurar com seu cão. O enfermeiro havia participado de protestos após o assassinato de Renee Good.

— Ele se importava profundamente com as pessoas e estava muito chateado com o que estava acontecendo em Minneapolis e em todo os Estados Unidos com o ICE, assim como milhões de outras pessoas estão chateadas. Ele achava terrível sequestrar crianças, apenas pegar pessoas na rua. Ele se importava com essas pessoas e sabia que era errado, então ele participou dos protestos — disse Michael Pretti, pai de Alex.