Zelensky diz que Ucrânia e EUA já têm rascunhos sobre segurança, reconstrução e paz

As declarações ocorrem após um ataque russo em grande escala contra a Ucrânia. HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva / AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça-feira (23) que rascunhos de documentos já foram preparados envolvendo "garantias de segurança, recuperação e uma estrutura básica para o encerramento da guerra", após reuniões com representantes dos Estados Unidos. A declaração foi feita em comunicado publicado no Telegram, no qual o ucraniano destacou avanços recentes nas tratativas diplomáticas.

No texto, o presidente ucraniano afirmou ter trabalhado de "forma produtiva com representantes do presidente Trump". Zelensky ressaltou que, neste momento, "os pontos estão fixados de forma a corresponder ao objetivo de um fim real da guerra e à necessidade de não permitir uma terceira invasão russa". De acordo com ele, "cada rodada de negociações e reuniões acrescenta garantias aos interesses ucranianos", sem entrar em mais detalhes.

Zelensky ainda agradeceu aos líderes europeus e afirmou que o país "aguarda a continuidade do diálogo com os Estados Unidos". Zelensky enfatizou ainda que "é importante que a diplomacia caminhe sempre lado a lado com a pressão necessária sobre a Rússia e com o apoio indispensável à Ucrânia".

As declarações ocorrem após um ataque russo em grande escala contra a Ucrânia, no qual Moscou disparou mais de 650 drones e dezenas de mísseis durante a noite de segunda-feira (22) e a madrugada desta terça-feira, atingindo casas e a rede elétrica em 13 regiões do país. Pelo menos três pessoas morreram, incluindo uma criança de quatro anos, segundo autoridades ucranianas.