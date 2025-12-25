Zelensky diz que há documentos 'quase' e 'totalmente' prontos em plano de paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mostrou otimismo nesta quinta-feira, 25, após conversas com Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca, e Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o plano de paz com a Rússia.

"Alguns documentos, a meu ver, estão quase prontos, e alguns estão totalmente prontos", disse Zelensky em postagem na rede social X. "É importante que a gente consiga organizar o que discutimos hoje com os enviados do presidente Trump", acrescentou.

Ele destacou, no entanto, que ainda há trabalho a ser feito em "temas sensíveis". Zelensky não detalhou na postagem quais seriam estes temas, e nem quais são os documentos que estariam quase ou totalmente prontos.