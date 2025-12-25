Zelensky agradece Witkoff e Kushner por 'conversa muito boa' sobre guerra com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu em publicação no X uma "conversa muito boa" que teve hoje com Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca, e Jared Kushner, genro do presidente americano, Donald Trump. "Agradeço a eles pela abordagem construtiva, pelo trabalho intensivo e pelas palavras gentis e saudações de Natal ao povo ucraniano", disse Zelensky na postagem.

O líder ucraniano acrescentou que os três estão "trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana" para trazer ao fim a guerra da Rússia contra a Ucrânia, além de garantir que todos os documentos e passos sejam "realistas, eficazes e confiáveis".

"Segurança real, recuperação real e paz real são o que todos nós precisamos - Ucrânia, Estados Unidos, Europa e todos os parceiros que nos ajudam. Espero que os entendimentos de Natal de hoje e as ideias que discutimos se mostrem úteis", continuou Zelensky.