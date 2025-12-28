Zelenski se reúne com Trump enquanto esforços para acabar com a guerra seguem incertos

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump receberá o líder ucraniano, Volodmir Zelenski, na tarde deste domingo, 28, para tentar fechar um acordo de paz que encerraria quase quatro anos da guerra iniciada com a invasão de Moscou à Ucrânia em fevereiro de 2022.

Os dois se encontrarão em Mar-a-Lago, clube privado de Trump em Palm Beach, Flórida, onde o presidente dos EUA está passando as férias e tem uma agenda repleta principalmente de partidas diárias de golfe. Zelenski disse que os dois planejam discutir acordos de segurança e econômicos e que ele levantará "questões territoriais", já que Moscou e Kiev continuam em forte desacordo sobre o destino da região de Donbass, no leste da Ucrânia.

Nos dias que antecederam a reunião, a Rússia intensificou seus ataques à capital da Ucrânia, usando mísseis e drones para atacar Kiev e tentar aumentar a pressão sobre Zelenski.

"A Ucrânia está disposta a fazer o que for necessário para parar esta guerra", postou Zelenski no sábado no X. "Precisamos ser fortes na mesa de negociações."

Em resposta aos ataques, ele escreveu: "Queremos paz, e a Rússia demonstra vontade de continuar a guerra. Se o mundo inteiro - Europa e América - estiver do nosso lado, juntos vamos deter" o presidente russo Vladimir Putin.

Em uma reunião com o primeiro-ministro canadense Mark Carney em Halifax, Nova Escócia, no sábado, 27, Zelenski disse que a chave para a paz é "pressão sobre a Rússia e apoio forte e suficiente à Ucrânia". Para esse fim, Carney anunciou mais 2,5 bilhões de dólares canadenses (1,8 bilhão de dólares americanos) em assistência econômica de seu governo para ajudar a Ucrânia a reconstruir.

Denunciando a "barbárie" dos últimos ataques da Rússia a Kiev, Carney deu crédito a Zelenski e Trump por criarem as condições para uma "paz justa e duradoura" em um momento crucial.

Trump e Zelenski sentados frente a frente também ressaltaram o aparente progresso feito pelos principais negociadores de Trump nas últimas semanas, enquanto as partes trocavam rascunhos de planos de paz e continuavam a elaborar uma proposta para encerrar os combates. Zelenski disse aos repórteres na sexta-feira, 26, que o rascunho da proposta de 20 pontos discutido pelos negociadores está "cerca de 90% pronto" - ecoando um número e o otimismo que as autoridades americanas transmitiram quando os principais negociadores de Trump se reuniram com Zelenski em Berlim no início deste mês.

Durante as recentes negociações, os EUA concordaram em oferecer certas garantias de segurança à Ucrânia semelhantes às oferecidas a outros membros da OTAN. A proposta surgiu quando Zelenski afirmou estar disposto a desistir da candidatura do seu país à aliança de segurança se a Ucrânia recebesse proteção semelhante à da OTAN, destinada a salvaguardá-la contra futuros ataques russos.

Semanas "intensas" pela frente

Zelenski também conversou no dia de Natal com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro de Trump. O líder ucraniano disse em uma postagem no X que eles discutiram "certos detalhes substantivos do trabalho em andamento" e alertou em uma postagem subsequente que "ainda há trabalho a ser feito em questões delicadas" e "as próximas semanas também podem ser intensas".

O presidente dos EUA tem trabalhado para acabar com a guerra na Ucrânia durante grande parte de seu primeiro ano de mandato, demonstrando irritação com Zelenski e Putin, ao mesmo tempo em que reconhece publicamente a dificuldade de encerrar o conflito. Já se passaram os dias em que, como candidato em 2024, ele se gabava de poder resolver o conflito em um dia.

Depois de receber Zelenski na Casa Branca em outubro, Trump exigiu que tanto a Rússia quanto a Ucrânia cessassem os combates e "parassem na linha de batalha", dando a entender que Moscou deveria poder manter o território que conquistou da Ucrânia.

Antes da reunião de domingo, Zelenski disse que as principais questões que permanecem sem solução entre a Ucrânia e os EUA envolvem disputas relacionadas a territórios, à usina nuclear de Zaporizhia e ao financiamento para a recuperação pós-guerra da Ucrânia. Ele disse que também há questões técnicas pendentes relacionadas a garantias de segurança e mecanismos de monitoramento.

A Ucrânia transmitiu sua posição aos EUA, disse Zelenski, acrescentando que os funcionários do governo Trump transmitiriam isso à Rússia.

Zelenski também disse na semana passada que estaria disposto a retirar as tropas do coração industrial do leste da Ucrânia como parte de um plano para acabar com a guerra, se a Rússia também se retirasse e a área se tornasse uma zona desmilitarizada monitorada por forças internacionais.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres na sexta-feira que o Kremlin já havia entrado em contato com os EUA.

"Foi acordado continuar o diálogo", disse ele.