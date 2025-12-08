Zelenski se reúne com Starmer, Merz e Macron para discutir negociações de paz Rússia-Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, se reuniu com líderes franceses, alemães e britânicos em Londres nesta segunda-feira, 8, em meio ao que os aliados europeus de Kiev descreveram como um "momento decisivo" no esforço liderado pelos EUA para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.

Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer foi o anfitrião das conversas com Zelenski em sua residência na Downing Street, que também incluíram o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

Os líderes europeus adotaram postura favorável a Kiev antes da reunião, em uma tentativa de fortalecer a posição ucraniana diante da crescente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump.

Starmer comentou que o esforço pela paz está em uma "fase crítica" e enfatizou a necessidade de "um cessar-fogo justo e duradouro", acrescentando que "não colocará pressão" em Zelenski para aceitar um acordo de paz.

Merz, por sua vez, disse estar "cético" sobre alguns detalhes em documentos divulgados pelos EUA. "Precisamos conversar sobre isso. É por isso que estamos aqui", disse ele. "Os próximos dias... podem ser um momento decisivo para todos nós."

Os líderes europeus estão trabalhando para garantir que qualquer cessar-fogo seja apoiado por garantias de segurança sólidas tanto da Europa quanto dos EUA para deter a Rússia de atacar novamente. Trump não deu garantias explícitas em público.

Zelenski disse no final de domingo que suas conversas com líderes europeus esta semana em Londres e Bruxelas se concentrarão em segurança, defesa aérea e financiamento de longo prazo para o esforço de guerra da Ucrânia.

Nesta segunda-feira, o presidente ucraniano afirmou que o país precisa de apoio tanto da Europa quanto dos EUA. "Há algumas coisas que não podemos gerenciar sem os americanos, coisas que não podemos gerenciar sem a Europa, e é por isso que precisamos tomar algumas decisões importantes", disse ele, em Downing Street.

Após a reunião em Londres, o gabinete de Macron disse que os líderes europeus continuarão a trabalhar conjuntamente "no plano dos EUA para complementá-lo com contribuições europeias, em estreita coordenação com a Ucrânia" para "fortalecer a convergência nos próximos dias".

Zelenski também deve se encontrar ainda nesta segunda com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte. Fonte: Associated Press.