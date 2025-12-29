Zelenski diz que EUA ofereceram garantia de segurança de 15 anos como parte do plano de paz

Os EUA ofereceram à Ucrânia garantias de segurança por um período de 15 anos como parte de um plano de paz proposto, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, nesta segunda-feira, 29, após o encontro com o presidente americano, Donald Trump. Apesar da sinalização, Zelenski afirmou que prefere um compromisso americano de até 50 anos para dissuadir a Rússia de novas tentativas de tomar o território do país à força.

"Sem garantias de segurança, realisticamente, esta guerra não terminará", disse Zelenski a repórteres em mensagens de voz respondendo a perguntas enviadas via chat no Whatsapp.

Os detalhes das garantias de segurança não foram divulgados, mas Zelenski acrescentou que incluem como um acordo de paz seria monitorado, bem como a "presença" de parceiros. Ele não elaborou, mas a Rússia afirmou que não aceitará o envio de tropas de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pontuou que o presidente russo, Vladimir Putin, e Trump devem conversar em breve, mas não há indicação de que o líder russo falaria com Zelenski. Fonte: Associated Press*.