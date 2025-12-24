Zelenski aponta cooperação entre Rússia e entidades na China para ataques à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, divulgou nesta quarta-feira, 24, na sua conta do X trechos do relatório realizado pelo chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, Oleg Ivashchenko, em que revela tentativas da Rússia de retirar suas empresas de energia das sanções globais. Segundo a mensagem, a Ucrânia vai se comunicar com seus parceiros para garantir que a pressão continue funcionando.

O documento também aponta que foram registrados maiores laços entre a Rússia e entidades na China que podem estar fornecendo dados de inteligência.

Segundo o presidente ucraniano, houve correlações entre imagens de satélite chinesas do território ucraniano e ataques russos nas correspondentes instalações de infraestrutura energética. "Vemos tais casos como atividades que permitem à Rússia prolongar a guerra e tornar os esforços diplomáticos menos sérios", disse.