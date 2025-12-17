Warner Bros Discovery rejeita oferta da Paramount e dá preferência à proposta da Netflix

A Warner Bros. Discovery rejeitou, nesta quarta-feira (17), uma contraproposta da concorrente Paramount, que buscava frustrar os planos da gigante do streaming Netflix de adquirir a grande empresa de cinema e televisão.

Em comunicado, a Warner Bros. Discovery afirmou que seu conselho de administração determinou por unanimidade que a oferta hostil da Paramount "não é do melhor interesse da WBD".

Desde o início da disputa em setembro, esta foi a sexta oferta da Paramount pela WBD, a icônica empresa de Hollywood que também é proprietária da CNN.

"Estamos confiantes de que nossa fusão com a Netflix representa um valor superior e mais seguro para nossos acionistas", afirma o comunicado da WBD.

A Netflix surpreendeu a indústria do entretenimento em 5 de dezembro ao anunciar a conclusão de um acordo de compra da WBD por quase 83 bilhões de dólares (452 bilhões de reais).

Três dias depois, a Paramount - cujo CEO é David Ellison, filho de Larry Ellison, aliado do presidente Donald Trump - apresentou uma contraproposta em dinheiro, avaliando a WBD em 108,4 bilhões de dólares (590 bilhões de reais).

Trump afirmou na semana passada que queria garantir que a CNN tivesse novos donos como parte da venda da WBD. O presidente está em conflito com a emissora há anos.