Wall Street fecha sem força após o Natal

A Bolsa de Nova York fechou sem variações significativas nesta sexta-feira (26), ao fim de uma semana curta pelo feriado de Natal e marcada pela ausência de muitos investidores.

Os principais índices da praça americana encerraram sem fôlego: o Dow Jones caiu 0,04%, o Nasdaq recuou 0,09% e o ampliado S&P 500 perdeu 0,03%.

"Tivemos uma boa semana. Com a chegada do fim de semana e o baixo volume de negociações previsto para a próxima semana, é possível que alguns investidores tenham buscado realizar lucros", vendendo determinadas posições, comentou à AFP Sam Stovall, analista da CFRA.

Ao longo da semana, os índices de referência de Wall Street avançaram mais de 1%, impulsionados sobretudo pela percepção de que a economia dos Estados Unidos está em boa forma, após um crescimento de 4,3% no terceiro trimestre, acima das expectativas.

O Dow Jones e o S&P 500 fecharam na quarta-feira em níveis recorde.

Nesta sexta-feira, o mercado ficou quase deserto, com muitos investidores aproveitando o recesso de fim de ano. As bolsas europeias permaneceram fechadas e apenas algumas na Ásia abriram.

Analistas esperam que essa tendência continue na próxima semana.

Ainda assim, "terminaremos o ano em alta", antecipou Stovall.

As últimas cinco sessões do ano são conhecidas como "rali do Papai Noel", porque costumam trazer bons resultados aos investidores.