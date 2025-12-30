Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em leve queda nesta terça-feira (30), sem que a divulgação da ata da última reunião do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve, Fed) fosse suficiente para dinamizar as negociações.

O índice Dow Jones caiu 0,20%, o Nasdaq, de forte composição tecnológica, recuou 0,24% e o amplo S&P 500 fechou em baixa de 0,14%.

A sessão desta terça-feira foi "muito tranquila" e não ofereceu "nada de novo (...) o que não surpreende em uma semana encurtada por um feriado", comentou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Os investidores aguardavam a ata do Fed para conhecer as diferentes posições dos responsáveis pela instituição monetária por ocasião do corte de juros deste mês. Mas ela "não foi realmente surpreendente", disse Hogan, que apontou que as opiniões divergentes dos membros do Fed foram "amplamente divulgadas" nas últimas semanas.

A maioria dos membros do Federal Reserve defende novos cortes nos juros caso a inflação diminua nos primeiros meses de 2026. No entanto, "alguns participantes" disseram querer priorizar uma abordagem mais prudente, ao considerarem "apropriado manter a taxa inalterada por algum tempo", após o corte decidido na reunião mais recente, o terceiro consecutivo. Essas abordagens, já contempladas pelo mercado, explicam a ausência de reação dos investidores.

Wall Street ficará fechada na quinta-feira, e Jose Torres, da Interactive Brokers, espera outro dia sem grandes movimentos amanhã, "com muitos operadores aguardando janeiro para reavaliar suas posições".