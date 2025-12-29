Wall Street fecha em baixa após realizações de lucro do setor de tecnologia

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira (29), pressionada por realizações de lucro de algumas grandes empresas do setor de tecnologia, em um mercado pouco movimentado antes do ano-novo.

O Dow Jones caiu 0,51%, o Nasdaq recuou 0,50% e o S&P 500 cedeu 0,35%.

O mercado está "bem mais tranquilo", disse à AFP Sam Stovall, da CFRA. Ele explicou que o volume de negociações "é muito baixo" porque "muitos investidores saíram de férias nas últimas duas semanas".

A queda desta segunda-feira respondeu, sobretudo, a um movimento técnico. "Os participantes do mercado estão vendendo ações para assegurar ganhos", resumiu Stovall.

A gigante dos semicondutores Nvidia caiu 1,21%, aos US$ 188,22 por ação, após subir 5% na semana passada. Outras ações ligadas ao entusiasmo com a inteligência artificial (IA) também tiveram queda. A Oracle perdeu 1,30%; a Broadcom, 0,78%; e a Qualcomm, 0,79%.

A especialista em veículos elétricos Tesla "foi outro peso pesado que ficou para trás", apontaram analistas da Briefing.com. Sua ação caiu 3,27%, para US$ 459,64.

"É provável que os investidores estejam organizando suas carteiras, a fim de alinhá-las aos seus objetivos para 2026", explicou Stovall.

No campo macroeconômico, a atenção se voltará nesta terça-feira principalmente para a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos). O documento trará novos detalhes sobre o caminho que o Fed deve seguir nos próximos meses, após três reduções consecutivas da taxa de juros.