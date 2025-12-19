Wall Street fecha em alta por recuperação das tecnológicas

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (19), impulsionada por um interesse renovado nas grandes tecnológicas graças a uma série de boas notícias no setor dos semicondutores.

O índice tecnológico Nasdaq avançou 1,31%, o Dow Jones subiu 0,38% e o amplo S&P 500 ganhou 0,88%.

"Os investidores buscam terminar o ano de 2025 com chave de ouro investindo em ações de tecnologia", indicou José Torres, da Interactive Brokers.

"Eles reagiram positivamente aos resultados financeiros da Micron, que contribuíram para acalmar um mercado um tanto instável", comentou à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Os papéis da fabricante de semicondutores dispararam após a publicação de seus resultados trimestrais na quarta-feira e de previsões financeiras muito acima das expectativas.

A gigante dos data-centers Oracle também fechou com um crescimento notável após confirmar sua participação na nova empresa que reunirá as atividades do TikTok nos Estados Unidos.

"As ações de capitalização muito alta voltam a mostrar dinamismo", comentou Patrick O'Hare.