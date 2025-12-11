Wall Street fecha em alta após decisão do Fed

Wall Street fechou em alta nesta quarta-feira (10), após o corte da taxa de juros do Federal Reserve (Fed) e a perspectiva de uma queda da inflação no ano que vem.

O índice Dow Jones subiu 1,05%; o Nasdaq, 0,33%; e o S&P 500 teve alta de 0,67%.

O Fed cortou os juros em 0,25 ponto percentual pela terceira vez consecutiva, o que deixou a taxa no intervalo entre 3,50% e 3,75%, em linha com as expectativas do mercado.

Mas analistas interpretaram a ênfase do presidente do Fed, Jerome Powell, no mercado de trabalho como um sinal de que o banco central americano poderia optar por um novo corte em 2026.

"A coletiva de hoje de Powell foi menos agressiva do que muitos investidores previam", disse à AFP Sam Stovall, da CFRA, embora ele tenha parecido "muito partidário de novos cortes caso necessário", acrescentou.

Os cortes de juros costumam ser bem-recebidos pelo mercado, uma vez que eles tendem a impulsionar o crescimento e aumentam as perspectivas de lucros empresariais.

Os Estados Unidos observam, ao mesmo tempo, uma aceleração da inflação e um aumento do desemprego, cenários que, teoricamente, implicam medidas opostas por parte do Fed.

Mas, segundo projeções econômicas atualizadas, o aumento dos preços no próximo ano pode ser menos importante do que o previsto anteriormente, situando-se em 2,4%, contra 2,6%, o que é visto como propício a uma flexibilização monetária maior.

Stovall não descartou "a perspectiva de um ou dois cortes de juros no próximo ano". No momento, as autoridades do Fed preveem um único corte em 2026, segundo a mediana de suas projeções atualizadas.

As declarações de Powell também resultaram em uma redução do rendimento do título americano com vencimento em 10 anos, que era negociado às 21h25 GMT em torno de 4,15%, contra 4,19% no fechamento da véspera. Seu equivalente com vencimento em dois anos, mais sensível às evoluções monetárias, passou de 3,61% para 3,54%.