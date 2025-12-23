Wall Street fecha em alta após dados sobre o crescimento

Wall Street fechou em alta nesta terça-feira (23), impulsionada pela imagem de uma economia americana em boa saúde, após a divulgação de dados sobre o crescimento no terceiro trimestre maiores do que o previsto, apesar da preocupação com a política monetária.

O índice Dow Jones subiu 0,16%, o Nasdaq avançou 0,57% e o S&P 500 bateu um novo recorde no fechamento, ao atingir os 6.909,79 pontos (+0,46%).

A economia dos Estados Unidos registrou um crescimento de 4,3% na projeção anual no terceiro trimestre de 2025, segundo dados oficiais divulgados hoje, comemorados pelo presidente Donald Trump.

Na comparação com o segundo trimestre, o crescimento foi de 1,1%. O PIB foi impulsionado principalmente por um aumento do consumo, pelas exportações e pelos gastos públicos.

"Diante de uma cifra sobre o PIB indiscutivelmente boa, o mercado chegou à conclusão de que as notícias positivas são um bom presságio", comentou o analista Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Mas o analista de investimentos da eToro Bret Kenwell observou que a confiança do consumidor se encontra no nível mais baixo desde fevereiro de 2021. "Apesar dos números sólidos do PIB e de um mercado de ações com cifras recorde, os consumidores sentem uma certa ansiedade."

Agora, os investidores "estão focados na probabilidade de um rali de Natal", quando os últimos pregões do ano favorecem o mercado, acrescentou Kenwell.

Wall Street vai fechar amanhã mais cedo, às 18h GMT.