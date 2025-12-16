Wall Street fecha com resultados mistos após números de emprego nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou sem tendência definida nesta terça-feira (16), após a publicação dos números de emprego dos Estados Unidos correspondentes a novembro.

Nesse sentido, o Dow Jones recuou 0,62%, o Nasdaq subiu 0,23% e o S&P 500 caiu 0,24%.

O mercado de trabalho americano deu novas demonstrações de seu enfraquecimento, com um aumento da taxa de desemprego para 4,6% em novembro, a mais alta em quatro anos, informou o Departamento de Trabalho.

Mesmo assim, a geração de emprego foi melhor que a esperada pelo mercado, com 64 mil novos postos de trabalho, segundo números oficiais publicados nesta terça-feira.

Os analistas previam mais 45 mil vagas e uma taxa de desemprego de 4,5%, segundo uma pesquisa publicada pelo MarketWatch.

"O emprego aumentou nos setores de saúde e construção em novembro, enquanto o governo federal continuou perdendo postos de trabalho", informou o departamento.

Os dados do mês de novembro serão publicados com atraso devido à paralisação orçamentária que durou 43 dias entre outubro e novembro, o que prejudicou a coleta de dados.