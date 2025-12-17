Wall Street cai pressionada pelo setor de IA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (17), pressionada pelas dívidas contraídas pelas empresas de inteligência artificial (IA) e pelos gigantescos valores de suas ações.

O índice Nasdaq, de perfil tecnológico, caiu 1,81%. Já o Dow Jones recuou 0,47% e o S&P 500, 1,16%.

"A forte queda das ações de tecnologia pesa sobre os principais índices acionários", resumiu José Torres, da Interactive Brokers.

"Os investidores começam a ser mais seletivos e a se interessar pelos possíveis vencedores" da corrida da inteligência artificial, afirmou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

O entusiasmo em torno da IA, que levou a bolsa americana a máximas nos últimos dois anos, ficou um tanto ofuscado desde o fim do verão boreal pelos temores quanto às enormes valorizações de algumas empresas.

Vários grupos foram duramente castigados nos últimos dias, entre eles a especialista em chips Broadcom (-4,48% a 326,02 dólares nesta quarta) e a gigante de computação em nuvem Oracle (-5,41% a 178,45 dólares), diante do temor dos investidores de que os gastos descomunais dessas empresas não venham a ser rentáveis.

Outros nomes de peso do setor fecharam também em queda, como Nvidia (-3,81%), Alphabet (-3,21%) e Intel (-3,38%). A Micron, que deve divulgar seus resultados após o fechamento, cedeu 2,93%.

"Isto não significa, no entanto, que estejamos nos aproximando do fim do desenvolvimento da inteligência artificial", assegura Hogan. "Simplesmente, os investidores estão mostrando mais discernimento."

Os operadores aguardam nesta quinta-feira os números do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de novembro nos Estados Unidos, que serão publicados antes da abertura de Wall Street.

"É provável que esses dados não tenham impacto no mercado, salvo se o resultado se desviar consideravelmente do consenso, em um sentido ou outro", aponta Hogan.

A Warner Bros Discovery (WBD), por sua vez, recuou 2,39% após rejeitar a oferta de compra de sua concorrente Paramount Skydance (-5,42%) e preferir a da Netflix (+0,23%).