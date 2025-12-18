Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre "agressão contínua dos Estados Unidos"

A Venezuela solicitou nesta quarta-feira (17) que o Conselho de Segurança da ONU se reúna para discutir o que chamou de "agressão contínua dos Estados Unidos", segundo carta enviada ao órgão e obtida pela agência Reuters. Um diplomata informou que a sessão deve ocorrer na próxima terça-feira (23).
Na terça-feira (16), o presidente norte-americano Donald Trump ordenou um "bloqueio total" a petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela. A medida amplia a pressão de Washington sobre o governo de Nicolás Maduro, atingindo a principal fonte de receita do país.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta quarta uma "desescalada imediata" das tensões e que ambos os países atuem com moderação.
Rússia e China manifestaram apoio a Maduro. Moscou alertou para "consequências imprevisíveis" na América Latina, enquanto Pequim declarou oposição a "qualquer forma de assédio unilateral".
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, apelou para que a ONU evite "derramamento de sangue" e se ofereceu para mediar o diálogo entre EUA e Venezuela. A Alemanha também sinalizou interesse em evitar agravamento da crise na região.
Bloqueio total
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira (16) o bloqueio total da entrada e saída de navios petroleiros na Venezuela. O republicano acusa Nicolás Maduro de roubar o petróleo norte-americano para financiar crimes como "narcotráfico e tráfico de pessoas".
Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que a Venezuela está "completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul".
Segundo o republicano, os militares norte-americanos só deixarão o país quando "todo o petróleo, terras e outros bens" roubados dos Estados Unidos forem devolvidos.
"O regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para financiar a si mesmo, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros", escreveu.
Deportação de Venezuelanos
Trump ainda aproveitou para criticar Joe Biden ao afirmar que os Estados Unidos estão deportando imigrantes venezuelanos que vivem irregularmente no país.
"Os imigrantes ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou para os Estados Unidos durante o fraco e inepto governo Biden estão sendo devolvidos à Venezuela em ritmo acelerado", escreveu.