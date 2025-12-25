Venezuela liberta 60 opositores de Nicolás Maduro, detidos após eleições em 2024

A proclamação de Maduro provocou protestos em meio a denúncias de fraude. YURI CORTEZ / AFP

Pelo menos 60 pessoas detidas após as eleições presidenciais de 2024 na Venezuela foram libertadas neste Natal, informou nesta quinta-feira (25) uma ONG composta por ativistas de direitos humanos e familiares de presos políticos.

Os libertados foram presos durante crise política desencadeada pela reeleição do presidente Nicolás Maduro, em julho de 2024, para um terceiro mandato, em meio a denúncias de fraude por parte da oposição.

A proclamação de Maduro provocou protestos que resultaram na prisão de cerca de 2.400 pessoas, que o próprio presidente classificou como "terroristas". Mais de 2.000 já foram libertadas, segundo dados oficiais.

As libertações começaram na madrugada desta quinta, informou o Comitê para a Liberdade dos Presos Políticos (Clippve).

"Comemoramos a libertação de mais de 60 venezuelanos, que jamais deveriam ter sido detidos arbitrariamente. Embora não estejam completamente livres, continuaremos trabalhando por sua plena liberdade e pela de todos os presos políticos", declarou Andreína Baduel, responsável da Clippve, à AFP.