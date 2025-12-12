Venezuela diz que EUA suspendeu 'unilateralmente' voo de migrantes deportados

O Ministério do Interior da Venezuela informou que os Estados Unidos suspenderam unilateralmente um voo com migrantes deportados, previsto para esta sexta-feira (12) como parte do programa de repatriação, que continua em andamento apesar da crise entre os dois países.

A suspensão ocorre um dia depois de os Estados Unidos apreenderem um navio carregado com petróleo venezuelano e imporem novas sanções contra seis embarcações que transportavam este hidrocarboneto e contra familiares do presidente Nicolás Maduro.

Caracas recebeu "a decisão do governo dos Estados Unidos de suspender unilateralmente o retorno de cidadãos venezuelanos" nesta sexta-feira, 12 de dezembro, afirmou o ministério na noite de quinta-feira no Telegram.

"Espera-se que o governo dos Estados Unidos corrija isso o mais breve possível e reinicie o processo de repatriação dos venezuelanos afetados", acrescenta a publicação.

A chegada de aviões americanos com venezuelanos sem documentos manteve-se de forma regular ao longo de todo o ano, apesar da mobilização militar ordenada pelo presidente americano, Donald Trump, no Caribe em agosto.

Caracas alega que as manobras têm como objetivo derrubar Maduro e apoderar-se das riquezas petrolíferas do país.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA e o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) não responderam imediatamente aos e-mails com pedidos de confirmação do cancelamento do voo desta sexta-feira.

Até agora, os voos com deportados não haviam sido interrompidos por iniciativa de Washington, mesmo apesar de Trump ter afirmado no final de novembro que o espaço aéreo venezuelano devia ser considerado "totalmente fechado".

A Venezuela respondeu com uma breve interrupção do programa de repatriação, mas reautorizou os voos poucos dias depois.