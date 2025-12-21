Venezuela descreve apreensão de navio pelos EUA como "grave ato de pirataria internacional" e diz que ação não ficará impune

Petroleiro da Venezuela foi apreendido em águas internacionais por forças militares dos EUA. X @whitehouse / Reprodução

O governo da Venezuela se manifestou a respeito da apreensão de um segundo petroleiro pelos Estados Unidos, que ocorreu neste sábado (20). O país descreveu a ação norte-americana como "um grave ato de pirataria internacional". As informações são do g1.

Em um comunicado oficial, o governo venezuelano afirmou que vai tomar "todas as medidas cabíveis" contra a apreensão. O país afirmou que pretende prestar queixa contra os Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, além de buscar organizações multilaterais e governos.

"A República Bolivariana da Venezuela denuncia e rejeita categoricamente o roubo e sequestro de um novo navio privado que transportava petróleo venezuelano, bem como o desaparecimento forçado de sua tripulação, cometidos por militares dos Estados Unidos da América em águas internacionais", começa o texto, que encerra prometendo que "esses atos não ficarão impunes".

A apreensão da embarcação pelos Estados Unidos aconteceu no fim da madrugada deste sábado. Um vídeo da ação foi publicado no X pela secretária da Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem.

"Os Estados Unidos continuarão a combater a movimentação ilícita de petróleo sob sanções, usada para financiar o narcoterrorismo na região", escreveu Noem.