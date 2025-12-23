Venezuela aprova lei para prender quem apoiar bloqueios navais em meio a apreensões de petroleiros pelos EUA

Presidente venezuelano afirma que o objetivo de Washington é derrubá-lo. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou uma lei que prevê até 20 anos de prisão para quem promover o apoio dentro do país a bloqueios navais e atos de "pirataria", uma referência chavista às apreensões de seus petroleiros pelos Estados Unidos.

O projeto foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira (23). O texto segue para a sanção de Maduro.

A "lei de proteção das liberdades de navegação e comércio frente à pirataria, bloqueios e outros atos ilícitos internacionais" foi proposta logo após o confisco pelos Estados Unidos, no último sábado, de um segundo navio-tanque transportando petróleo venezuelano.

Outro petroleiro tinha sido apreendido em 10 de dezembro e a perseguição de um terceiro ocorreu no domingo, sem que se saiba mais detalhes sobre estas ações.

Maduro tacha estes atos de "pirataria naval criminosa" e afirma que o objetivo de Washington é derrubá-lo. O presidente americano o instou a deixar o poder.

Os Estados Unidos mobilizaram uma frota gigantesca no Caribe sob o argumento inicial de que o objetivo era combater o narcotráfico.

Leia Mais Rodrigo Lopes: Trump transformou o Caribe em um campo de tiro livre

A nova lei prevê que "toda conduta ou atuação que execute, promova, invoque, favoreça, facilite ou apoie ações de pirataria, bloqueio marítimo, espionagem que afetem a navegação, inclusive a interceptação de navios ou outros atos ilícitos internacionais (...) será sancionada com prisão de 15 a 20 anos".

O texto prevê, ainda, a imposição de multas de até um milhão de euros (R$ 6,5 milhões, na cotação atual) e a apreensão de bens.

Leis similares já punem também com prisão e multas quem favorecer, por exemplo, as sanções internacionais contra o governo venezuelano, como a ganhadora do Nobel da Paz María Corina Machado, que também se pronunciou a favor da estratégia de Trump no Caribe.

O projeto inclui "incentivos e mecanismos de proteção econômica, comercial e de outra índole" aos operadores comerciais e oferece assessoria jurídica do Estado.