Venezuela acusa EUA de 'roubo descarado' de petroleiro no Caribe

A Venezuela denunciou nesta quarta-feira (10) o "roubo descarado" de um navio-petroleiro apreendido pelos Estados Unidos, em meio à mobilização militar americana no Caribe, segundo um comunicado da chancelaria venezuelana.

Washington enviou em agosto uma flotilha de navios e aviões de combate ao Caribe com o argumento de lutar contra o narcotráfico. Caracas, no entanto, considera que essas manobras buscam, na realidade, derrubar o presidente Nicolás Maduro e se apropriar das reservas de petróleo do país.

Até agora, o destacamento militar americano não havia afetado a atividade de navios petroleiros. Nesta quarta, o presidente Donald Trump confirmou que sua Guarda Costeira deteve "um grande petroleiro, muito grande, o maior já apreendido".

"A Venezuela denuncia e repudia energicamente o que constitui um roubo descarado e um ato de pirataria internacional", indicou a chancelaria venezuelana. Caracas acusa os Estados Unidos de confessarem o "assalto de um navio-petroleiro no Mar Caribe".

O governo venezuelano "comparecerá perante todas as instâncias internacionais existentes para denunciar este grave crime internacional, e defenderá com determinação absoluta sua soberania, seus recursos naturais e sua dignidade nacional", acrescenta o texto.

O navio tinha sido utilizado durante anos por Venezuela e Irã para transportar petróleo apesar das sanções internacionais contra ambos, disse, após a apreensão, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi.