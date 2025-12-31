UE: Kallas chama alegações da Rússia sobre ataques ucranianos de 'distração'

A chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou nesta quarta-feira (31) que alegações de Moscou de que a Ucrânia recentemente atacou alvos do governo russo, incluindo a residência oficial do presidente Vladimir Putin, são uma "distração deliberada".

"Moscou quer impedir um progresso real em direção à paz por parte da Ucrânia e seus parceiros ocidentais", disse Kallas, em seu perfil no X. "Ninguém deve aceitar alegações infundadas do agressor que, desde o início da guerra, tem atacado indiscriminadamente a infraestrutura e os civis da Ucrânia," acrescentou.