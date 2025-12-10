Ucrânia envia aos EUA contraproposta de plano de cessar-fogo com Rússia

A Ucrânia entregou aos Estados Unidos uma contraproposta ao plano para pôr fim à guerra com a Rússia, informaram à AFP nesta quarta-feira (10) dois funcionários ucranianos.

Kiev "já enviou" o rascunho atualizado, declarou uma das fontes, mas sem entrar em detalhes sobre o seu conteúdo.

Esta última versão "leva em conta a visão ucraniana, é uma proposta mais avançada para uma solução adequada a questões problemáticas", afirmou um segundo funcionário ucraniano à AFP.

"Não divulgamos os detalhes enquanto aguardamos a reação da parte norte-americana", acrescentou.

A proposta inicial dos Estados Unidos incluía ceder à Rússia territórios ucranianos que não foram conquistados. Essa versão foi considerada pela Ucrânia e por seus aliados europeus como muito favorável a Moscou.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky confirmou na terça-feira que o plano foi dividido em três documentos: um acordo-quadro de 20 pontos, um documento sobre a questão das garantias de segurança e outro sobre a reconstrução da Ucrânia após a guerra.

Zelensky disse que teve, nesta quarta, uma reunião virtual com o enviado e genro de Donald Trump, Jared Kushner, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o presidente da empresa BlackRock, Larry Fink, para discutir a reconstrução da Ucrânia.

"Isso pode ser considerado como a primeira reunião do grupo que trabalhará em um documento referente à reconstrução e à recuperação econômica da Ucrânia", afirmou Zelensky em uma mensagem publicada nas redes sociais.