Turquia detém mais de cem possíveis integrantes do EI por planejar ataques de Natal e Ano Novo

Oficiais do Departamento de Contraterrorismo da Polícia de Istambul lançaram operações simultâneas nesta quinta-feira, 25, em 124 locais e detiveram mais de cem suspeitos de serem membros do grupo Estado Islâmico, que estariam planejando ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo.
O Gabinete do Procurador-Chefe de Istambul disse em um comunicado que as autoridades receberam informações de que a organização extremista havia emitido um chamado à ação, particularmente contra não-muçulmanos, durante as festividades.
O gabinete do procurador emitiu mandados para 137 suspeitos, dos quais 115 foram detidos. Os oficiais também apreenderam muitas armas de fogo, cartuchos e documentos organizacionais durante as operações.
A operação de contraterrorismo da polícia ainda está em andamento. (COM INFORMAÇÕES DA AP)
*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.