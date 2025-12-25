Turquia detém mais de cem possíveis integrantes do EI por planejar ataques de Natal e Ano Novo

Oficiais do Departamento de Contraterrorismo da Polícia de Istambul lançaram operações simultâneas nesta quinta-feira, 25, em 124 locais e detiveram mais de cem suspeitos de serem membros do grupo Estado Islâmico, que estariam planejando ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo.

O Gabinete do Procurador-Chefe de Istambul disse em um comunicado que as autoridades receberam informações de que a organização extremista havia emitido um chamado à ação, particularmente contra não-muçulmanos, durante as festividades.

O gabinete do procurador emitiu mandados para 137 suspeitos, dos quais 115 foram detidos. Os oficiais também apreenderam muitas armas de fogo, cartuchos e documentos organizacionais durante as operações.

A operação de contraterrorismo da polícia ainda está em andamento. (COM INFORMAÇÕES DA AP)