TSMC inicia produção em massa de semicondutores avançados 2nm

A gigante tecnológica de Taiwan TSMC iniciou a produção em massa de semicondutores avançados de 2 nanômetros (nm), que abrem as portas para um desempenho superior da inteligência artificial, anunciou a empresa nesta quarta-feira (31, data local).

"A tecnologia de 2nm (N2) da TSMC iniciou a produção em série no quarto trimestre de 2025, como previsto", informou o grupo em seu site.

Os chips serão "a tecnologia mais avançada da indústria de semicondutores em termos de densidade e eficiência energética", destacou.

A TSMC é a maior fabricante mundial de semicondutores, que são usados em uma série de itens, desde smartphones até mísseis.

A empresa tem entre seus clientes a Nvidia e a Apple, que destinaram bilhões de dólares à aquisição de semicondutores, servidores e centros de dados.

Mais da metade dos semicondutores do mundo e quase todos os mais avançados, usados na tecnologia de inteligência artificial, são fabricados em Taiwan.