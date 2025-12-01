Trump vai se reunir com equipe de Segurança Nacional sobre a Venezuela na terça-feira

Trump determinou combate ao narcotráfico no Caribe. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump vai se reunir com sua equipe de Segurança Nacional para falar sobre a Venezuela na terça-feira (2). A informação foi confirmada nesta segunda (1°) por Karoline Leavitt, secretária de Imprensa da Casa Branca.

No sábado (29), Trump disse, em postagem na Truth Social, que o espaço aéreo da Venezuela está fechado. A declaração aumentou as tensões com o governo de Nicolás Maduro.

Desde o início de setembro, o governo Trump aumentou a pressão sobre a Venezuela com uma grande mobilização militar no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo.

O presidente americano afirma que seu objetivo é interromper o tráfico de drogas procedente do país sul-americano, mas Caracas afirma que Washington busca uma mudança de regime.

Guerra na Ucrânia e outros assuntos

Sobre a guerra da Ucrânia, Leavitt apontou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, que os EUA tiveram "conversas muito boas com ucranianos na Flórida", sem oferecer mais detalhes.

Na terça, o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, se encontrarão em Moscou.

A secretária ainda defendeu o posicionamento de Trump sobre conceder um indulto ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado por narcotráfico pela Justiça norte-americana, afirmando que houve uma medida orquestrada dentro de Honduras pela esquerda para tirá-lo do poder.

O debate ocorre em meio à presença militar americana no Caribe e no Pacífico, em operações que Washington afirma ter como foco o combate ao tráfico de drogas.