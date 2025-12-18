Trump recomenda reclassificação da maconha como "droga menos perigosa" nos EUA

Presidente assinou decreto nesta quinta-feira. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomendou análise para reclassificar a maconha e afrouxar as regras federais sobre o entorpecente. Ele assinou uma ordem nesta quinta-feira (18) com orientações ao procurador-geral do país.

O texto propõe classificar a maconha em uma categoria menos perigosa, assim como alguns analgésicos. Atualmente, a planta está na mesma categoria que a heroína e ecstasy – drogas consideradas de alto potencial de abuso e sem benefícios médicos. As informações são do g1.

O objetivo, conforme algumas autoridades, é incentivar e ampliar pesquisas sobre a maconha, a fim de analisar possíveis usos terapêuticos e medicinais da substância.

Além de ampliar recursos federais para pesquisas no segmento, a alteração também pode reduzir punições criminais. No entanto, o consumo da maconha seguirá ilegal, com regras que variam conforme a legislação de cada estado norte-americano – dos 50, 24 liberaram o uso recreativo.