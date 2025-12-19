Trump: posso reduzir taxa de desemprego a 2% com funcionários públicos, mas não é necessário

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 19, que ele poderia reduzir o desemprego para 2% "da noite para o dia" apenas contratando pessoas para o governo federal, mesmo que esses empregos não sejam necessários.

"A única razão pela qual nosso desemprego subiu para 4,5% é porque estamos reduzindo a força de trabalho do governo em números nunca antes vistos. 100% DOS NOSSOS NOVOS EMPREGOS ESTÃO NO SETOR PRIVADO!", escreveu ele na Truth Social.