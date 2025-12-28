Trump: meu prazo é fazer com que guerra acabe e não para fechar acordo Rússia-Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não há prazo para concluir um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. "Meu prazo é fazer com que a guerra acabe", respondeu, quando questionado sobre uma data para a conclusão das negociações.

"Nada é mais importante do que acordo de paz sobre Ucrânia e Rússia", enfatizou, ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, após recebê-lo para conversa na Flórida .

Segundo Trump, a negociação é bastante complexa, mas deve seguir. "Estamos animados com a reunião e faremos um acordo de paz. Todos querem que isso aconteça", afirmou ainda. Segundo ele, o acordo de segurança será "forte", com nações europeias "muito envolvidas".

Ele disse que há "grande benefício econômico para a Ucrânia" com um eventual acordo de paz e afirmou ainda que o país também fez ataques fortes a Rússia. "Não digo isso de forma negativa", complementou.

De acordo com o presidente americano, os dois líderes, Putin e Zelensky, querem o acordo. O líder agradeceu aos que acompanhavam o pronunciamento e disse que demais questões serão trazidas ao final da reunião.

Zelensky, por sua vez, aproveitou a ocasião para agradecer a recepção de Trump e dizer que as equipes se esforçaram para fazer um rascunho de acordo de paz, que será discutido. "Tivemos equipes Ucrânia-EUA trabalhando juntas, a sequência natural é reunião presencial", completou.

Dmitriev: Putin aceitou proposta de Trump

O presidente russo, Vladimir Putin, aceitou a proposta do presidente americano, Donald Trump, de seguir finalizando um acordo de paz em relação à Ucrânia, mediante grupos de trabalho conjuntos. É o que informou o assessor de política externa de Putin, Kirill Dmitriev, em publicação no X na tarde deste domingo, 28, em que confirma a ligação telefônica entre os presidentes da Rússia e dos EUA, conforme já havia verbalizado Trump na rede Truth Social.

"Os belicistas estão em pânico total após ligação entre Putin e Trump", acrescentou Kirill.