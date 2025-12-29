Trump marca reunião com Netanyahu na Flórida para tentar avançar plano sobre Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá se encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, na tarde desta segunda-feira, 29, em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, para avançar as discussões sobre o plano americano para a Faixa de Gaza.

Neste momento, as conversas sobre a fórmula trumpista para o território palestino estão travadas e o presidente americano deve pressionar Netanyahu para acelerar o processo. Até agora, o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas se manteve, apesar de acusações de violações dos dois lados, mas existem divergências sobre o caminho a seguir.

A primeira fase da trégua começou em outubro, dias após o aniversário de dois anos dos ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro de 2023, que deixou 1,2 mil mortos e 251 sequestrados. Nesta fase do acordo, milhares de prisioneiros palestinos foram libertados em troca dos 20 reféns israelenses vivos e dezenas de corpos dos sequestrados. O corpo de um refém israelense permanece em Gaza e terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica apontam que seguem procurando.

Israel alega que só irá permitir o início da segunda fase após a devolução do corpo do último refém, mas as negociações já começaram. O plano de 20 pontos de Trump - que foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU - estabelece uma visão ambiciosa para acabar com o domínio do Hamas em Gaza.

Próxima fase do plano de Trump

A segunda fase da fórmula de Trump permitiria a reconstrução da Faixa de Gaza sob supervisão internacional de um grupo presidido por Trump e conhecido como Conselho da Paz. Os palestinos formariam um comitê "tecnocrático e apolítico para administrar os assuntos diários em Gaza, sob supervisão do Conselho da Paz.

Já o Hamas seria desmilitarizado e não faria parte da governança do território palestino. Um aparato de segurança chamado Força de Estabilização Internacional seria criado para manter a ordem em Gaza, mas existem dúvidas sobre quais países enviariam tropas para o território palestino, devido a temores de possíveis confrontos diretos com o grupo terrorista, que recusa o desarmamento.

O Conselho da Paz supervisionaria a reconstrução de Gaza sob um mandato da ONU de dois anos, que pode ser renovado. Esperava-se que seus membros fossem nomeados até o fim do ano e talvez até fossem revelados após a reunião desta segunda-feira, mas o anúncio poderia ser adiado para o próximo mês.

Divergências

O encontro entre Netanyahu e Trump vai acontecer depois que o enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro do presidente Trump, Jared Kushner, se reuniram com oficiais do Egito, Catar e Turquia na Flórida.

Esses países têm divergências com Israel sobre o futuro do plano e reclamam da falta de avanço nas negociações. Oficiais israelenses têm demorado muito para verificar e aprovar membros do comitê tecnocrata palestino a partir de uma lista dada a eles pelos mediadores, e Tel-Aviv continua bombardeando a Faixa de Gaza.

O Hamas também é um empecilho, já que eles recusam o desarmamento. Israel afirmou que poderia retomar a guerra para desarmar o grupo terrorista, mas irá permitir que a força-tarefa do plano de Trump tente cumprir a tarefa.