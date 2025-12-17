"Sonolento" e "Barack Houssein": Trump instala placas na Casa Branca com ofensas a Biden e Obama

Barack Obama (E) antecedeu o primeiro mandato de Donald Trump. ROBERTO SCHMIDT / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instalou placas na Casa Branca com ofensas a seus dois antecessores imediatos, os democratas Joe Biden e Barack Obama. Descrições negativas sobre ambos foram acrescentadas sob seus retratos na galeria com as biografias dos presidentes norte-americanos.

Jornalistas identificaram as novas placas nesta quarta-feira (17). Obama é qualificado como "uma das figuras políticas mais polarizadoras da história e também é chamado de "Barack Hussein Obama" – à maneira de Trump, que amplificou teorias conspiratórias sobre a origem do democrata.

Já Joe Biden é descrito nestes termos: "O sonolento Joe Biden foi, de longe, o pior presidente da história dos Estados Unidos". A placa também repete a afirmação falsa de que as eleições de 2020 foram roubadas de Donald Trump.

O republicano já havia instalado, no caminho para o Salão Oval, uma galeria de retratos de ex-presidentes na qual a foto de Biden foi substituída por uma máquina de assinatura automática (autopen), em linha com suas afirmações sobre "o estado senil" de seu antecessor.

Amor próprio

Quanto a ele mesmo, não poupa elogios. Sua placa afirma que ele pôs fim a oito conflitos em oito meses, um número que não é confirmado.