Trump estende feriado de Natal a funcionalismo público dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu o feriado de Natal e determinou o fechamento de departamentos e agências do Poder Executivo federal nos dias 24 e 26 de dezembro de 2025. Segundo o texto, "todos os departamentos executivos e agências do governo federal deverão ser fechados e seus funcionários dispensados do serviço" nessas datas.

O comunicado da Casa Branca ressalta, porém, que a medida não será absoluta. De acordo com a ordem, os chefes de departamentos e agências poderão decidir pela permanência de alguns escritórios e instalações abertos, além de determinar que alguns funcionários trabalhem nos dias 24 e 26 de dezembro por razões de "segurança nacional, defesa ou outra necessidade pública".