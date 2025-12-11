Trump está 'extremamente frustrado' com Ucrânia e Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "extremamente frustrado" com a Ucrânia e a Rússia, disse, nesta quinta-feira (11), a porta-voz da Casa Branca, em um momento de estagnação das negociações para encerrar o conflito.

Na quarta-feira, Trump revelou que, durante uma conversa por telefone com os líderes de Reino Unido, França e Alemanha, estes sugeriram realizar uma reunião no fim de semana com representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos. Mas o presidente americano pôs em dúvida a participação de seu governo.

"O presidente está extremamente frustrado com ambos os lados desta guerra", disse a porta-voz Karoline Leavitt. "Ele já não quer mais diálogos. Quer ação. Quer que esta guerra chegue ao fim", acrescentou.

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e sua equipe "continuam as discussões com as duas partes neste momento", relatou a porta-voz.

Trump revelou que, durante o telefonema de quarta-feira, houve um intercâmbio em "termos bastante duros".

O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que novos diálogos estavam previstos para este fim de semana e que uma reunião internacional sobre a Ucrânia poderia ser realizada no começo da próxima semana.

"Se houver uma oportunidade real de assinar um acordo de paz, se sentirmos que essas reuniões merecem o tempo que os Estados Unidos lhes dedicarem neste fim de semana, então enviaremos um representante", afirmou a porta-voz.

"Ainda está em suspenso se acreditamos que uma paz real pode ser alcançada e se realmente poderemos avançar", acrescentou.

Na quarta-feira, Kiev anunciou ter entregue a Washington uma contraproposta ao plano americano para pôr fim à guerra com a Rússia.