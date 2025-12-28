Trump e Zelensky vão se reunir neste domingo, confirma Casa Branca

Segunda etapa do plano prevê adesão da Ucrânia à União Europeia. MANDEL NGAN / AFP

A Casa Branca confirmou neste sábado (27), o horário do encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky. Agendada para este domingo (28), a reunião bilateral terá início às 13h no horário local, em Palm Beach, na Flórida (15h no horário de Brasília). Os líderes irão discutir avanços nas negociações por um cessar-fogo com a Rússia.

Mais cedo, em postagem no X, Zelensky afirmou trabalhar junto com os EUA em um "roteiro para a prosperidade da Ucrânia".

Segundo o ucraniano, a iniciativa se estende até 2040 e tem como principais diretrizes:

expectativa de vida

retorno de refugiados

PIB per capita

criação de empregos

garantias de segurança

Em uma segunda etapa, o programa também visa ao acesso aos mercados e a adesão à União Europeia.

No início do ano, Trump recebeu Zelensky na Casa Branca. No entanto, o encontro terminou em bate-boca. Trump levantou a voz e chamou o ucraniano de "desrespeitoso".

Ataques russos

No entanto, novos ataques com drones marcaram a última madrugada em Kiev. A Rússia lançou quase 500 drones e 40 mísseis de vários tipos em direção à Ucrânia, segundo autoridades.

O principal alvo foi a infraestrutura energética e civil na capital ucraniana. Os ataques deixaram distritos da região sem luz nem aquecimento.

De acordo com o Dtek Group, um dos principais investidores privados do setor de energia da Ucrânia, os ataques deixaram mais de 1 milhão de casas sem energia em Kiev e arredores. Pela manhã, mais de 700 mil clientes da empresa estava sem energia na manhã de sábado, com outros 400 mil desconectados na região metropolitana da capital. À tarde, 750 mil pessoas permaneciam sem energia da capital e arredores, informou em suas redes sociais.