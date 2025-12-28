Trump e Zelensky vão ligar para governantes europeus após reunião na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelensky, conversarão por telefone com governantes europeus após uma reunião bilateral neste domingo (28) para tentar acabar com a guerra com a Rússia, informou o porta-voz do mandatário ucraniano.

Depois da reunião na Flórida, está prevista "uma ligação entre o presidente da Ucrânia, V. Zelenski, e o presidente dos Estados Unidos, D. Trump, com líderes europeus", disse o porta-voz Sergii Nikiforov à imprensa.

"A lista final de participantes (da conversa) ainda está sendo elaborada", acrescentou.