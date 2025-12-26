Zelenski anuncia encontro com Trump para discutir cessar-fogo com a Rússia

Volodmir Zelenski. Sergei CHUZAVKOV / AFP

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, anunciou que se encontrará com o presidente norte-americano, Donald Trump, para discutir avanços nas negociações por um cessar-fogo com a Rússia.

—Muito pode ser decidido antes do Ano-Novo — disse o ucraniano no Telegram.

A reunião entre os líderes deve ocorrer no próximo domingo (28), em Mar-a-Lago.

Nova ofensiva russa

Na madrugada desta sexta-feira (26) ataques russos danificaram embarcações com bandeiras da Eslováquia, Libéria e Palau em portos ucranianos em Odessa e Mykolaiv, segundo o vice-primeiro-ministro do país, Oleksiy Kuleba. As investidas da Rússia causaram cortes de energia.

Já o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que assumiu controle de Kosovtsevo, na região de Zaporizhzhia, o que permite a criação de uma cabeça de ponte para ações ofensivas na direção do povoado de Ternovate.