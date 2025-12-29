Trump diz que realizou primeiro ataque em terra contra a Venezuela

Republicano acusa Nicolás Maduro de roubar o petróleo norte-americano Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que os Estados Unidos atacaram e destruíram uma área de atracação de navios venezuelanos supostamente usados ​​para o tráfico de drogas. Esse seria o primeiro ataque terrestre desde o início da campanha militar de Trump contra o narcotráfico na América Latina.

— Houve uma grande explosão na área de atracação onde os navios são carregados com drogas — disse o presidente americano a repórteres.

O republicano afirmou que o ataque "foi no litoral", sem especificar se foi uma operação militar ou da CIA, ou onde o ataque ocorreu.

— Atacamos todos os navios e agora atacamos a área... e ela foi destruída — acrescentou.

Bloqueio total da circulação de navios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em 16 de dezembro o bloqueio total da entrada e saída de navios petroleiros na Venezuela. O republicano acusa Nicolás Maduro de roubar o petróleo norte-americano para financiar crimes como "narcotráfico e tráfico de pessoas".

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que a Venezuela está "completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul".

Segundo o republicano, os militares norte-americanos só deixarão o país quando "todo o petróleo, terras e outros bens" roubados dos Estados Unidos forem devolvidos.

As declarações de Trump e a apreensão do navio ocorrem em meio à escalada na tensão entre os países, em razão do combate ao narcotráfico promovido pelos EUA.