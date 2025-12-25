Mundo

Na África

Trump confirma ataque contra o Estado Islâmico na Nigéria e diz: "EUA não permitirão que o terrorismo islâmico radical prospere"

Ofensiva teve como alvo integrantes do grupo extremista acusados de atacar cristãos no país africano

Estadão Conteúdo

Adriana Victorino

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS