Trump diz que os dias de Maduro "estão contados" e  sinaliza que pode ampliar ações militares na América Latina

Americano tem “alimentado a ideia” de combates contra a Venezuela há meses. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sinalizar que pode ampliar ações militares na América Latina, buscando atingir supostas ligações com o narcotráfico. A Declaração aconteceu em entrevista ao portal americano Politico, nesta segunda-feira (8).

O presidente americano não descartou o envio de tropas dos EUA a Venezuela como parte dos esforços para derrubar Nicolás Maduro — a quem aponta ser responsável por crimes contra seu Estado, como tráfico de drogas — e foi incisivo ao dizer que os dias do venezuelano "estão contados". As informações são do jornal O Globo.

— Não quero descartar nem confirmar. Não falo sobre isso. (...) Quero que o povo da Venezuela seja bem tratado. Quero que o povo da Venezuela, muitos dos quais vivem nos Estados Unidos, seja respeitado. Eles foram incríveis comigo, votaram em mim. E eu tenho um grande empreendimento, o Doral Country Club, (localizado) bem no meio do que chamam de "Pequena Venezuela". Eu passei a conhecer muito bem o povo venezuelano por causa disso, e eles são pessoas incríveis. Todos têm sucesso, é impressionante — disse Trump.

O americano tem "alimentado a ideia" de combates há meses. O Pentágono atacou mais de 20 supostas embarcações de narcotráfico em alto-mar e, desde setembro, direcionaram mais de uma dúzia de navios de guerra e cerca de 15 mil soldados à região.

Enquanto os EUA, afirmam que a operação visa combater o tráfico de drogas, Caracas busca alternativas que pressionem Maduro a deixar o poder. Até agora, foram contabilizadas mais de 80 mortes por bombardeios direcionados pelo território dos EUA — classificados por organizações de direitos humanos como execuções extrajudiciais ilegais.

Na semana passada, Trump já havia anunciado que qualquer país envolvido em venda de drogas no território norte-americano poderia ser atacado. Durante uma longa reunião de gabinete, ele prestou apoio ao seu secretário de Defesa, Pete Hagseth, acusado por violação militar durante ataques contra embarcações no Caribe. Ao final da reunião, também disse que poderia atacar alvos em terra, repetindo uma ameaça feita no último mês, quando disse que isso aconteceria “muito em breve”.