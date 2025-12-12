Trump diz que não sabe se EUA participarão de reunião com delegação ucraniana no sábado

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 11, que não sabe se os Estados Unidos participarão de reunião com a delegação ucraniana neste sábado.

"Participaremos, desde que acreditemos que há uma boa chance para acordo; não queremos perder tempo", afirmou ele ao responder perguntas de repórteres no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC. "Pensei que estávamos perto de um acordo", acrescentou.

Uma reunião esta planejada entre altos funcionários da Ucrânia, França, Alemanha e Reino Unido em Paris neste fim de semana. Mais cedo, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, pontuo que ainda estava "no ar" se os EUA participariam.