Trump diz que 'não ficaria feliz' se Venezuela prendesse a Nobel da Paz María Corina Machado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (10) que "não ficaria feliz" se a Venezuela prendesse a ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, que conseguiu sair do país, mas não a tempo para receber o prêmio em Oslo.

"Não seria do meu agrado que ela fosse detida, eu não ficaria feliz", declarou Trump em resposta a perguntas de jornalistas na Casa Branca.

A opositora venezuelana, que está há mais de um ano na clandestinidade, conseguiu sair do país e tem uma entrevista coletiva prevista em Oslo nesta quinta-feira. Sua filha, Ana Corina Sosa, recebeu o prêmio em seu lugar nesta quarta.

A saída da Nobel da Paz foi particularmente difícil, uma "viagem em uma situação de extremo perigo", indicou o próprio instituto norueguês que entrega o prêmio anualmente. Ela anunciou que quer voltar ao seu país.

"Foi muito gentil. Ela disse que era eu quem deveria ter recebido o Prêmio Nobel", lembrou Trump, em alusão à primeira reação de Corina Machado ao saber do prêmio.

A opositora agradeceu publicamente ao republicano a pressão que seu governo exerce sobre Caracas.

Trump insistiu esta semana, em entrevista ao site Politico, que Maduro está "com os dias contados", mas sua grande mobilização militar no Caribe, por enquanto, só se traduziu na destruição de lanchas supostamente carregadas com drogas, com pelo menos 87 mortos.

Os Estados Unidos apreenderam um "grande" petroleiro na costa da Venezuela, anunciou Trump nesta quarta, em evento com empresários e funcionários na Casa Branca.