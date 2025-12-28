Trump diz que falou por telefone com Putin antes de reunião com Zelenski

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve uma ligação telefônica "boa e muito produtiva" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, antes da reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os dois se reúnem para tentar fechar um acordo de paz que encerraria quase quatro anos da guerra iniciada com a invasão de Moscou à Ucrânia em fevereiro de 2022.

A reunião com Zelensky ocorrerá às 15 horas (de Brasília) deste domingo, 28, na principal sala de jantar de Mar-a-Lago, clube privado de Trump em Palm Beach, Flórida.

"A imprensa está convidada. Obrigado por sua atenção em relação ao assunto", acrescenta a publicação na rede Truth Social neste domingo, 28.

Zelenski disse que os dois planejam discutir acordos de segurança e econômicos e que ele levantará "questões territoriais", já que Moscou e Kiev continuam em forte desacordo sobre o destino da região de Donbass, no leste da Ucrânia.

Nos dias que antecederam a reunião, a Rússia intensificou seus ataques à capital da Ucrânia, usando mísseis e drones para atacar Kiev e tentar aumentar a pressão sobre Zelenski.

"A Ucrânia está disposta a fazer o que for necessário para parar esta guerra", postou Zelenski no sábado no X. "Precisamos ser fortes na mesa de negociações." Antes do encontro com Trump, o líder ucraniano se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

EUA talvez tenham se tornado verdadeira ONU

Na mesma ocasião, Trump também disse que os Estados Unidos "talvez" tenham se tornado a verdadeira Organizações das Nações Unidas (ONU), considerando as oito guerras e conflitos que foram pausados nos últimos 11 meses pela atuação do Executivo, segundo publicação feita pelo republicano na rede Truth Social.

Trump publicou que está "satisfeito em anunciar que os confrontos entre Tailândia e Camboja irão parar momentaneamente, e eles voltarão a viver em PAZ, conforme nosso Tratado original recentemente acordado".

Segundo Trump, a ONU tem sido de pouca ajuda na resolução de conflitos, "incluindo o desastre que está ocorrendo atualmente entre Rússia e Ucrânia. As Nações Unidas devem começar a se envolver e se engajar na PAZ MUNDIAL!".