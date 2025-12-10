Trump diz que EUA se apoderou de petroleiro em frente a litoral da Venezuela

Os Estados Unidos apreenderam um grande navio petroleiro na costa da Venezuela, afirmou o presidente americano Donald Trump nesta quarta-feira (10), em meio ao aumento das tensões entre Washington e Caracas.

"Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande - o maior já apreendido, na verdade", disse Trump a jornalistas.

"E outras coisas estão acontecendo, vocês verão mais adiante", acrescentou, no início de uma mesa-redonda com empresários e altos funcionários.

O presidente republicano, que iniciou uma campanha de pressão contra o governo de Nicolás Maduro desde que chegou ao poder, não deu detalhes sobre o navio, seu proprietário ou seu destino.

Trump considerou que os dias de Maduro estavam "contados" em uma entrevista recente ao site Politico.

O principal recurso da Venezuela é o petróleo, que está submetido a embargo, o que obriga o país a colocar sua produção no mercado paralelo a preços consideravelmente mais baixos, destinada principalmente a países asiáticos.

Washington também acusa o governo de Maduro de ser um regime "narcoterrorista" e, por isso, iniciou uma campanha militar para destruir o que apresenta como lanchas carregadas de drogas no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico.