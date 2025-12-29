Trump diz que EUA atacou zona de atraque usada pelo tráfico na Venezuela

Donald Trump disse nesta segunda-feira (29) que os Estados Unidos atacaram e destruíram uma zona de atraque de embarcações na Venezuela supostamente usada pelo narcotráfico, o que seria o primeiro ataque em terra desde o lançamento da campanha militar contra o narcotráfico na América Latina.

"Houve uma grande explosão na área de um cais onde carregam as embarcações com drogas", disse o presidente americano aos jornalistas. "Atacamos todas as embarcações e agora atacamos a zona [de atraque]... e já não existe", acrescentou.

"Estava na costa", disse, sem detalhar se era uma operação militar ou da agência de inteligência CIA, nem onde aconteceu o ataque.