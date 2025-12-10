Trump diz que EUA apreenderam petroleiro na Venezuela; vídeo mostra militares americanos desembarcando no navio

Os Estados Unidos apreenderam um grande navio petroleiro na costa da Venezuela, afirmou o presidente americano Donald Trump nesta quarta-feira (10), em meio ao aumento das tensões entre Washington e Caracas.
— Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande, o maior já apreendido, na verdade — disse Trump a jornalistas.
O republicano acrescentou, no início de uma mesa-redonda com empresários e altos funcionários, que "outras coisas estão acontecendo":
— Vocês verão mais adiante — afirmou.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuelano disse que "condena veementemente o que constitui um roubo flagrante e um ato de pirataria internacional".
Petroleiro seria usado por Venezuela e Irã
A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, informou que o navio petroleiro apreendido seria usado regularmente pela Venezuela e pelo Irã para transportar petróleo bruto, apesar das sanções internacionais.
"Durante anos, o petroleiro tem sido alvo de sanções pelos Estados Unidos devido a sua participação em uma rede ilícita de envio de petróleo que apoia organizações terroristas estrangeiras", escreveu Pamela no X.
A publicação é acompanhada de um vídeo (veja abaixo) que mostra um grupo de militares chegando no navio a partir de helicópteros.
Escalada da tensão
A apreensão do navio ocorre em meio à escalada na tensão entre os países, em razão do combate ao narcotráfico promovido pelos EUA.
Desde o início de setembro, o governo Trump aumentou a pressão sobre a Venezuela com uma grande mobilização militar no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo.
O presidente americano afirma que seu objetivo é interromper o tráfico de drogas procedente do país sul-americano, mas Caracas afirma que Washington busca uma mudança de regime.
No dia 3 de dezembro, o governo dos Estados Unidos orientou que norte-americanos deixem a Venezuela "imediatamente". Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA alertou para o risco de "detenção ilegal" dos cidadãos no país.
O governo norte-americano argumenta que a Venezuela tem altos índices de criminalidade e pouca infraestrutura para a saúde, o que pode representar risco aos seus cidadãos. Entenda aqui por que os EUA estão à beira de uma guerra com a Venezuela.