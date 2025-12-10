Trump diz que EUA apreenderam petroleiro na Venezuela; vídeo mostra militares americanos desembarcando no navio

Donald Trump e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vivem momento de tensão diplomática. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

Os Estados Unidos apreenderam um grande navio petroleiro na costa da Venezuela, afirmou o presidente americano Donald Trump nesta quarta-feira (10), em meio ao aumento das tensões entre Washington e Caracas.

— Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande, o maior já apreendido, na verdade — disse Trump a jornalistas.

O republicano acrescentou, no início de uma mesa-redonda com empresários e altos funcionários, que "outras coisas estão acontecendo":

— Vocês verão mais adiante — afirmou.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuelano disse que "condena veementemente o que constitui um roubo flagrante e um ato de pirataria internacional".

Petroleiro seria usado por Venezuela e Irã

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, informou que o navio petroleiro apreendido seria usado regularmente pela Venezuela e pelo Irã para transportar petróleo bruto, apesar das sanções internacionais.

"Durante anos, o petroleiro tem sido alvo de sanções pelos Estados Unidos devido a sua participação em uma rede ilícita de envio de petróleo que apoia organizações terroristas estrangeiras", escreveu Pamela no X.

A publicação é acompanhada de um vídeo (veja abaixo) que mostra um grupo de militares chegando no navio a partir de helicópteros.

Escalada da tensão

A apreensão do navio ocorre em meio à escalada na tensão entre os países, em razão do combate ao narcotráfico promovido pelos EUA.

Desde o início de setembro, o governo Trump aumentou a pressão sobre a Venezuela com uma grande mobilização militar no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo.

O presidente americano afirma que seu objetivo é interromper o tráfico de drogas procedente do país sul-americano, mas Caracas afirma que Washington busca uma mudança de regime.

No dia 3 de dezembro, o governo dos Estados Unidos orientou que norte-americanos deixem a Venezuela "imediatamente". Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA alertou para o risco de "detenção ilegal" dos cidadãos no país.