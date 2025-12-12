Trump diz que ações na Venezuela vão começar "por terra muito em breve"

Nicolás Maduro e Donald Trump vivem momento de escalada na tensão. JUAN BARRETO,Kamil Krzaczynski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quinta-feira (11), que as forças americanas devem dar início, "muito em breve", às ações em terra na Venezuela. Segundo o g1, a afirmação ocorreu após o republicano ser questionado sobre as tensões com o país envolvendo o tráfico de drogas.

— Nós vamos começar (a agir) por terra também. Vai começar por terra muito em breve — completou o presidente americano.

No entanto, Trump não deu detalhes sobre onde ocorreriam tais ações. O republicano afirma que a entrada de drogas pelo mar nos EUA diminuiu em 92% desde que se iniciaram os ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico.

— (A ação contra a Venezuela) é sobre muitas coisas, eles nos trataram de forma ruim, e agora nós não estamos tratando eles tão bem — disse.

Apreensão de navio petroleiro

Os Estados Unidos apreenderam um grande navio petroleiro na costa da Venezuela, na quarta-feira (10), em meio ao aumento das tensões entre Washington e Caracas.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuelano disse que "condena veementemente o que constitui um roubo flagrante e um ato de pirataria internacional".

Escalada da tensão

As declarações de Trump e a apreensão do navio ocorrem em meio à escalada na tensão entre os países, em razão do combate ao narcotráfico promovido pelos EUA.

Desde o início de setembro, o governo Trump aumentou a pressão sobre a Venezuela com uma grande mobilização militar no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo.

O presidente americano afirma que seu objetivo é interromper o tráfico de drogas procedente do país sul-americano, mas Caracas afirma que Washington busca uma mudança de regime.

No dia 3 de dezembro, o governo dos Estados Unidos orientou que norte-americanos deixem a Venezuela "imediatamente". Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA alertou para o risco de "detenção ilegal" dos cidadãos no país.