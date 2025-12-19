Caças dos EUA sobrevoam região perto de Caracas; Trump diz não precisar de aval do Congresso atacar a Venezuela

Trump ameaçou em diversas ocasiões lançar ataques em solo venezuelano mirando cartéis de drogas. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cinco caças F-18 dos Estados Unidos foram registrados sobrevoando uma área próxima a Caracas, capital da Venezuela, na tarde desta quinta-feira (18), segundo dados do site de monitoramento FlightRadar. Outras duas aeronaves militares norte-americanas também apareceram na região do Caribe.

O primeiro caça foi identificado por volta das 15h15min (horário de Brasília), sobre o Mar do Caribe. Em seguida, outras três aeronaves surgiram nos registros em um intervalo de cerca de uma hora.

De acordo com o rastreamento, dois caças chegaram a pouco mais de 200 quilômetros da costa venezuelana, enquanto outros dois se aproximaram a menos de 100 quilômetros de Caracas. Um quinto caça foi detectado por volta das 17h, também sobre o Caribe. A movimentação começou a se dispersar por volta das 19h.

Além dos F-18, foram observadas duas aeronaves de apoio: um Northrop Grumman E-2D e um Boeing E-3 Sentry, ambos equipados com radares de longo alcance e utilizados para coordenação de operações militares.

A presença das aeronaves ocorre dois dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um bloqueio contra navios petroleiros sob sanções que entram e saem da Venezuela, medida que aumentou a tensão na região.

Trump diz não precisar de aval Congresso

O presidente Donald Trump declarou, também nesta quinta, que não se sente obrigado a informar o Congresso dos EUA para realizar eventuais ataques contra a Venezuela.

— Eu não me importaria, mas [...] não preciso dizer a eles. Está comprovado, mas não me incomodaria em absoluto — afirmou o mandatário quando uma jornalista lhe perguntou se pensava em solicitar a aprovação do Congresso para realizar ataques em terra na Venezuela.

Ele ainda indicou temer algum tipo de vazamento por parte dos legisladores.

— Apenas espero que não vazem (informações). Vocês sabem, as pessoas vazam. São políticos, e vazam como uma peneira — acrescentou o republicano.

Trump ameaçou em diversas ocasiões lançar ataques em solo venezuelano mirando cartéis de drogas. A Organização das Nações Unidas (ONU), especialistas e ONGs questionam a legalidade dessas operações.

Parlamentares democratas, mas também da maioria republicana no Congresso, consideram que o presidente não tem autoridade legal para fazer esses ataques e que qualquer eventual intervenção terrestre requereria o aval do Legislativo.

Câmara rejeita projetos

Além disso, a Câmara dos Representantes rejeitou na quarta-feira dois textos que buscavam regular por lei esses ataques. No Senado, também fracassaram medidas similares.

— O presidente não demonstrou a autoridade necessária sob a legislação americana ou internacional para realizar ataques militares letais contra essas embarcações — declarou o legislador democrata Gregory Meeks durante um debate na Câmara dos Representantes.

A administração Trump argumenta que o presidente não extrapolou sua autoridade, já que esses ataques estão no contexto do "conflito armado" iniciado por Washington contra os cartéis de drogas, os quais classificou no início do ano como "organizações terroristas estrangeiras".

Segundo a Constituição americana, embora o presidente seja o comandante em chefe das forças armadas, apenas o Congresso tem autoridade para declarar guerra formalmente.