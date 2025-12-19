Mundo

Menos de 100 quilômetros

Caças dos EUA sobrevoam região perto de Caracas; Trump diz não precisar de aval do Congresso atacar a Venezuela

Cinco caças F-18 e duas aeronaves de apoio norte-americanas foram rastreados próximos à Venezuela após anúncio de bloqueio a navios petroleiros

AFP

