Trump determina bloqueio total da circulação de navios petroleiros na Venezuela: "Completamente cercada"

Republicano se pronunciou nas redes sociais. Jim WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (16) o bloqueio total da entrada e saída de navios petroleiros na Venezuela. O republicano acusa Nicolás Maduro de roubar o petróleo norte-americano para financiar crimes como "narcotráfico e tráfico de pessoas". Entenda o conflito.

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que a Venezuela está "completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul".

Segundo o republicano, os militares norte-americanos só deixarão o país quando "todo o petróleo, terras e outros bens" roubados dos Estados Unidos forem devolvidos.

"O regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para financiar a si mesmo, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros", escreveu.

"Pelo roubo de nossos bens e por muitos outros motivos, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, o regime venezuelano foi designado como uma ORGANIZAÇÃO TERRORISTA ESTRANGEIRA. Portanto, hoje, estou ordenando um BLOQUEIO TOTAL E COMPLETO de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela", continuou Trump na publicação.

Deportação de Venezuelanos

Trump ainda aproveitou para criticar Joe Biden ao afirmar que os Estados Unidos está deportando imigrantes venezuelanos que vivem irregularmente no país.

"Os imigrantes ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou para os Estados Unidos durante o fraco e inepto governo Biden estão sendo devolvidos à Venezuela em ritmo acelerado", escreveu.

Leia Mais Ataques dos Estados Unidos a três embarcações no Pacífico Oriental matam oito pessoas

Veja a publicação na íntegra

Entenda o conflito

As declarações de Trump e a apreensão do navio ocorrem em meio à escalada na tensão entre os países, em razão do combate ao narcotráfico promovido pelos EUA.

Desde o início de setembro, o governo Trump aumentou a pressão sobre a Venezuela com uma grande mobilização militar no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo.

O presidente americano afirma que seu objetivo é interromper o tráfico de drogas procedente do país sul-americano, mas Caracas afirma que Washington busca uma mudança de regime. Nesta terça, a Venezuela denunciou os EUA ao Conselho de Segurança da ONU pelo "roubo" do petroleiro.

No dia 3 de dezembro, o governo dos Estados Unidos orientou que norte-americanos deixem a Venezuela "imediatamente". Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA alertou para o risco de "detenção ilegal" dos cidadãos no país.